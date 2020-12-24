Экс-чиновницу осудили за мошенничество с выплатами вдове ветерана под Пензой

ПЕНЗА, 24 декабря. /ТАСС/. Бывшую сотрудницу управления соцзащиты администрации Лопатинского района Пензенской области осудили на два года условно за мошенничество с выплатами из федерального бюджета на жилье вдове ветерана Великой Отечественной войны. Об этом говорится в сообщении, размещенном в четверг на сайте следственного управления СК по Пензенской области.

"Приговором суда бывшей чиновнице назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Приговор не вступил в законную силу", - отмечается в сообщении.

Суд установил, что не позднее декабря 2019 года сотрудница управления соцзащиты ввела в заблуждение вдову ветерана войны, которой полагалась денежная выплата. Злоумышленница сообщила пенсионерке, что до конца 2019 года нужно реализовать свидетельство на выплату, после чего подготовила фиктивный договор о продаже ей своей квартиры. Зарегистрировав сделку, женщина представила документы в Министерство труда Пензенской области, на ее счет перечислили почти 1,3 млн рублей.

"В январе 2020 года женщина заключила с вдовой участника Великой Отечественной войны еще один фиктивный договор купли-продажи, вновь став собственницей своей квартиры, при этом потерпевшей она передала лишь 1 млн рублей, незаконно завладев и похитив 291 тыс. рублей", - говорится в сообщении.