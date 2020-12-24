В Подмосковье задержали двоих подозреваемых в разбойном нападении на частный дом

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Правоохранители задержали двоих подозреваемых в разбойном нападении на частный дом в подмосковном селе Булатниково, в ходе которого они, угрожая топорами, требовали у жильцов деньги. Об этом ТАСС в четверг сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Пресечена деятельность этнической группы, участники которой подозреваются в разбойном нападении. Предварительно установлено, что в ночное время злоумышленники незаконно проникли в частное домовладение, расположенное в подмосковном селе Булатниково. Они напали на жильцов дома с топорами и потребовали передать им денежные средства. Однако потерпевшие смогли оказать сопротивление, и нападавшие скрылись ни с чем", - сказала она.

По словам Волк, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье о разбое (ч. 3 ст. 162 УК РФ). "В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции при участии Росгвардии задержали двоих подозреваемых, проживающих в соседнем городском округе. Обоим фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавила представитель МВД.

При обысках по месту их проживания обнаружены и изъяты два топора, монтировка, 38 мобильных телефонов, а также автомобиль, который они, вероятно, использовали в момент совершения преступления.