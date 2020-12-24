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Дело Ивана Голунова
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Четверо экс-полицейских, обвиняемых в фабрикации дела Голунова, не признали в суде вину

Один обвиняемый полностью признал вину

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Четверо бывших полицейских, обвиняемых в незаконном уголовном преследовании журналиста Ивана Голунова, не признали в суде свою вину. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Мосгорсуда, где идет слушание дела по существу.

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"Вину не признаю в полном объеме", - сказал предполагаемый организатор преступления Игорь Ляховец. Аналогично выразились другие фигуранты дела - Роман Феофанов, Максим Уметбаев и Акбар Сергалиев. 

При этом Феофанов признал, что дал пощечину Голунову после задержания журналиста, однако подчеркнул, что не признает вину в незаконном задержании и подбросе наркотиков.

Еще один обвиняемый - Денис Коновалов - полностью признал вину. "Признаю вину в полном объеме, подробно выскажусь позднее", - сказал он.

Согласие с обвинительным заключением выразил также сам Голунов.

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