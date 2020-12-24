Голунов 12 января даст показания в суде по делу задержавших его полицейских

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Журналист Иван Голунов 12 января будет допрошен по уголовному делу в отношении пятерых бывших полицейских, обвиняемых в его незаконном задержании. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Мосгорсуда, где слушается дело.

"Суд откладывает судебное заседание до 11:00 12 января. В ходе заседания планируется допросить потерпевшего Ивана Голунова", - сказал председательствующий судья Сергей Груздев.

Дело о задержании Голунова

Журналист Голунов был задержан в Москве по подозрению в сбыте наркотиков 6 июня 2019 года, 8 июня суд поместил его под домашний арест. После начавшейся общественной кампании в поддержку журналиста он был освобожден 11 июня, все обвинения с него были сняты. В то же время из МВД были уволены пять полицейских, принимавших участие в задержании Голунова, а также начальник УВД по ЗАО Москвы Андрей Пучков. 19 декабря 2019 года стало известно, что по факту задержания журналиста возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции. Голунов был признан потерпевшим по этому делу.

Басманный суд Москвы 30 января 2020 года арестовал бывшего начальника отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Ляховца, бывших сотрудников отделения Коновалова, Феофанова, Сергалиева и Уметбаева, принимавших участие в задержании Голунова. По версии СК, оперативные сотрудники подбросили журналисту наркотики, чтобы повысить служебные показатели, получить благодарности и поощрения.

Позднее Коновалов признал свою вину и по ходатайству следствия был переведен под домашний арест. Остальные фигуранты вину не признают и заявляют, что действовали правомерно и обоснованно.