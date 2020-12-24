Неизвестный открыл стрельбу по сотрудникам полиции в Химках

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Полицейские проверяют информацию о том, что неизвестный открыл стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов, когда они застали его за закладкой взрывного устройства в лесополосе подмосковных Химок. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Ранее в Telegram-каналах сообщалось, что мужчина несколько раз выстрелил в полицейских в лесополосе, когда они помешали ему спрятать взрывное устройство. "Данная информация проверяется", - рассказал собеседник агентства.

Официальным комментарием подмосковного главка МВД ТАСС пока не располагает.