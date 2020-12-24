Суд изъял имущество на 1 млрд руб. у фигурантов дела экс-чиновника Спецстроя

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Троицкий суд Москвы в четверг изъял и обратил в доход государства имущество на сумму свыше 1 млрд рублей фигурантов дела бывшего чиновника Спецстроя России Юрия Хризмана. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Судом удовлетворен иск Генеральной прокуратуры об изъятии и обращении в доход государства имущества Юрия Хризмана и других ответчиков", - сказала собеседница агентства.

Решение суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано в городском суде Москвы.

Заместитель генерального прокурора предъявил к Юрию Хризману и другим ответчикам гражданский иск об обращении в доход государства имущества, приобретенного в результате коррупционного правонарушения, на общую сумму свыше 1 млрд рублей. Как сообщил ТАСС официальный представитель Генпрокуратуры России Андрей Иванов, "по решению суда в доход государства обращены незаконно полученные ответчиками торговый центр и денежные средства на общую стоимость свыше 1,2 млрд рублей". Он уточнил, что иск был подан к Юрию Хризману, его сыну Михаилу и другим лицам.

Хризман ранее возглавлял ФГУП "Главное управление специального строительства по территории Дальневосточного федерального округа при Спецстрое". Главным управлением по надзору за расследованием особо важных дел была проведена проверка соблюдения им требований антикоррупционного законодательства. В результате выяснилось, что в 2011-2013 годах Хризман за счет ресурсов государственного предприятия построил в Хабаровске торговый центр площадью 9,6 тыс. кв. метров стоимостью свыше 700 млн рублей. Он передал его по подложным основаниям в собственность своему сыну Михаилу Хризману и подконтрольному ему юридическому лицу.

Михаил Хризман в 2013 году создал ООО "Магнум", которое оформил не на себя, а на своего знакомого Григория Дю, назначив его единственным учредителем и генеральным директором общества. В то же время Юрий Хризман создал ложную видимость отсутствия у ФГУП материальных ресурсов для окончания застройки и необходимости привлечения инвестиций. После этого ООО "Магнум" заявило себя в качестве инвестора, но в действительности собственных средств эта организация не имела, производственные мощности и трудовые ресурсы у нее отсутствовали, а уставной капитал составлял минимальное значение. Тем не менее Юрий Хризман незаконно передал этот объект недвижимости в собственность ООО "Магнум". После этого торговый центр был введен в гражданский оборот и сдан в аренду, нелегальный доход от которой составил более 345 млн рублей.