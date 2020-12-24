Детский пульмонологический санаторий загорелся в Ленинградской области

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Пожар произошел в здании Детского пульмонологического санатория "Колчаново" Минздрава РФ, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе МЧС России.

"В 15:00 поступило сообщение о пожаре в Ленинградской области в селе Колчаново, улица Центральная, дом 45. В 15:55 - локализация пожара на площади 750 кв. м", - сказали в МЧС.

Изначальная площадь пожара составляла 400 кв. м, он возник в учебном корпусе. К тушению привлечены 34 человека и 11 единиц техники.

По данным властей региона, дети во время пожара находились в другом корпусе, они не пострадали.

"Дети находились в спальном корпусе. Детей всего пять человек, их эвакуация в другой корпус не потребовалась", - говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

В пресс-службе МЧС РФ ТАСС также сообщили, что из горящего здания эвакуировано 16 человек персонала. На место направлена бригада скорой помощи. По предварительной информации, пострадавших нет.

О санатории

По данным с сайта учреждения, санаторий размещен в бывшей усадьбе помещиков Пименовых-Шараповых и включает в себя детское отделение (пациенты от 6 до 18 лет) и отделение для детей с родителями (возраст от 4 до 15 лет). Работает круглогодично, продолжительность лечения - 21 день.