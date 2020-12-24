Названа причина смерти ребенка, найденного в цехе по переработке отходов в Подмосковье

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Младенец, обнаруженный на ленте сортировочного цеха по переработке отходов в Егорьевске, был задушен. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"Согласно данным эксперта, смерть младенца наступила в результате механической асфиксии", - сообщила Врадий. По факту убийства ребенка его матерью возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все причастные к преступлению.

22 декабря на сортировочной ленте сортировочного цеха АО "Комплекс по переработке отходов Егорьевск" было обнаружено тело новорожденного мальчика. Мусорные отходы, подлежащие переработке на данном комплексе, доставляются из городов Егорьевск, Коломна, Воскресенск, Раменское, Москва.