В центре Москвы задержали мужчину с плакатом, утверждавшего, что у него бомба

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Сотрудники столичной полиции задержали на Поварской улице в центре Москвы мужчину с плакатом, который утверждал, что у него есть бомба. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В настоящее время мужчина задержан и отправлен в отдел полиции. По предварительной информации, взрывчатых устройств и веществ у него не было", - сказал собеседник агентства.

По данному факту проводится проверка.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили факт инцидента. "Сегодня в службу "02" поступило сообщение о том, что находящийся на Поварской улице мужчина держит в руках сумку и высказывает намерение совершить противоправные действия. Незамедлительно прибывшими на место сотрудниками полиции гражданин был задержан и доставлен в территориальный отдел внутренних дел. Предметов, представляющих опасность, не обнаружено", - сказали в главке.