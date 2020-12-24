В МИД России подтвердили факт пропажи в прошлом году крупной суммы денег

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Крупная сумма денег пропала в кассе валютно-финансового департамента Министерства иностранных дел России в 2019 году, в качестве обвиняемой по делу была привлечена его сотрудница. Об этом сообщили в четверг ТАСС в российском дипведомстве.

"В 2019 году МИД России обнаружил пропажу крупной суммы наличных средств в кассе валютно-финансового департамента, - пояснили в МИД. - По факту исчезновения денег руководство министерства сразу обратилось в правоохранительные органы. После проведенных следственных действий в качестве обвиняемой по уголовному делу была привлечена сотрудница валютно-финансового департамента министерства".

В настоящий момент следствие по этому делу завершено. "Обвинительное заключение утверждено прокурором, дело направлено в суд", - добавили на Смоленской площади.