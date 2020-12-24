В Воронеже задержали депутата, подозреваемого в особо крупном мошенничестве

ВОРОНЕЖ, 24 декабря. /ТАСС/. Следователи в Воронеже в четверг задержали депутата Воронежской городской думы, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщила ТАСС представитель следственного управления СК по Воронежской области Ольга Бовт.

"Сегодня следственными органами СК по Воронежской области задержан в рамках расследования уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) один из депутатов Воронежской городской думы. Задержанный допрошен в качестве подозреваемого, иная информация в интересах следствия пока не разглашается", - сказала Бовт.

По ее словам, в четверг также прошли обыски у другого депутата Воронежской городской думы, их провели следователи регионального СУ СК во взаимодействии с оперативниками УФСБ по региону. "По делу продолжается комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств преступления, сбор доказательной базы", - сказала Бовт.

По данным источника ТАСС, следователями задержан депутат Сергей Кудрявцев. По данным сайта Воронежской гордумы, 49-летний Кудрявцев является членом фракции партии "Единая Россия", избирается в городской парламент с 2010 года, работает в нем на постоянной основе.