Два человека погибли и двое пострадали в ДТП в Татарстане

КАЗАНЬ, 24 декабря. /ТАСС/. Столкновение двух иномарок произошло в четверг на участке трассы Казань - Оренбург, два человека погибли, еще двоих доставили в больницу, сообщили журналистам в пресс-службе МВД по Татарстану.

"Примерно в 16:10 мск на 66-м км автодороги Казань - Оренбург произошло столкновение автомобилей Nissan и Hundai. В результате ДТП два человека погибли, двое с различными травмами доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

В настоящий момент на месте происшествия сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства случившегося, уточнили в пресс-службе ведомства. По предварительным данным, водитель-таксист автомобиля Hundai при повороте налево не уступил дорогу Nissan.

Погибли два пассажира, сидевшие на задних пассажирских сидениях Hundai, водитель и пассажир, сидевший на переднем сидении получили травмы. В автомобиле Nissan никто не пострадал.