Шестеро полицейских пострадали в ДТП с грузовиком в КЧР

ЧЕРКЕССК, 24 декабря. /ТАСС/. Грузовик сбил шестерых сотрудников полиции при ДТП в станице Зеленчукской Карачаево-Черкесии, рассказал ТАСС старший государственный инспектор УГИБДД МВД по КЧР Ибрахим Токов.

По его словам, инцидент произошел в 09:00 мск в станице Зеленчукской на пересечении автодорог 26 км "Подъезд к МЦО Архыз" и 270 км автодороги "Майкоп - Зеленчук".

"Водитель автомобиля МАЗ-64209 не справился с управлением и допустил наезд на сотрудников полиции, находящихся около здания ППСП и припаркованные автомобили: УАЗ, ВАЗ-211440, Rover, Лада-21129 и Лада-330 Веста. В результате ДТП за медицинской помощью обратились шесть сотрудников полиции", - рассказал Токов.

Он обратил внимание, что четверо сотрудников после обследования были отпущены домой. Двое проходят лечение в стационаре, один из них находится в реанимации.