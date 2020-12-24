На Кубани осудили членов ОПГ за производство контрафактного алкоголя на 10 млн рублей

КРАСНОДАР, 24 декабря. /ТАСС/. Участники преступной группы, организовавшие подпольный алкогольный бизнес в Павловском районе Краснодарского края, осуждены от 5 до 9 лет со штрафами от 400 тыс. до 1 млн рублей. Стоимость контрафактной продукции составила более 10 млн рублей, сообщили журналистам в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

"Павловский районный суд окончил рассмотрение уголовного дела, возбужденного в отношении троих мужчин, обвиняемых в совершении преступлений по статьям: "Приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, совершенные организованной группой в особо крупном размере"; "Использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных акцизных марок, совершенное организованной группой"; "Незаконное использование чужого товарного знака с причинением крупного ущерба"). Обвинительное заключение утверждалось Генеральной прокуратурой РФ", - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что в январе 2018 года один из подсудимых, житель Краснодара, организовал незаконную деятельность по реализации нелегального алкоголя. Он также привлек своих знакомых - приезжего из Ставропольского края и жителя Краснодара. С января по июнь 2018 года участники группы приобретали и хранили на складе контрафактную алкогольную продукцию, а затем реализовывали ее, используя поддельные акцизные марки и чужие товарные знаки.

"В ходе специальной операции, проведенной сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю, с территории склада, расположенного в станице Павловской, было изъято более 45 тыс. бутылок со спиртосодержащей жидкостью, с этикетками различных наименований известных производителей. Минимальная стоимость изъятой контрафактной продукции составила более 10 млн рублей. Ущерб правообладателям превысил 3 200 000 рублей", - добавили в пресс-службе.

Уголовное дело составило 29 томов. Рассмотрев материалы, суд признал подсудимых виновными. Подсудимого Тяпченко суд приговорил к 9 годам исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 1 млн рублей, Касьяненко - к 8 годам исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 900 тыс. рублей. Ивченко был осужден на 5 лет исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 400 тыс. рублей. Также судом в пользу правообладателей с подсудимых взыскана компенсация.

Приговор в законную силу не вступил.