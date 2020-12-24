Экс-главу поселения Ростовской области осудили на 2 года условно за превышение полномочий

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 декабря. /ТАСС/. Суд приговорил к 2 годам лишения свободы условно бывшего главу Сальского городского поселения Ростовской области, который обвинялся в превышении полномочий при предоставлении в аренду земельного участка. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК России по Ростовской области.

Суд установил, что чиновник в 2018 году предоставил коммерческой организации в долгосрочную аренду земельный участок площадью более 1 га по заниженной стоимости. Своими действиями он нанес ущерб Сальскому городскому поселению и Сальскому району на сумму более 1 млн рублей.

"Приговором суда ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года", - сообщили в пресс-службе, отметив, что мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного по статье "Превышение должностных полномочий".

Накануне в Сальске задержали главу администрации Сальского городского поселения и его заместителя. Они подозреваются в получении 2,5 млн рублей через посредника за действия, связанные с муниципальным контрактом, возбуждено уголовное дело по статье "Получение взятки в особо крупном размере". Также уголовное дело по статье о посредничестве во взяточничестве возбуждено в отношении сотрудника администрации городского поселения.