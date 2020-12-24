В доме мэра города Льгова проходят обыски по делу о незаконной передаче более 500 га леса

КУРСК, 24 декабря. /ТАСС/. Следователи проводят обыски в доме главы города Льгова Курской области Владимира Воробьева по делу о незаконной передаче для вырубки более 500 га леса. Об этом в четверг в ходе "Открытого разговора" сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Следователи в конце ноября 2020 года возбудили уголовное дело по факту превышения полномочий сотрудниками администрации Льгова Курской области, незаконно передавших участок площадью более 500 га для вырубки леса.

"Сегодня следственные мероприятия с главой города Льгова проводятся, в том числе, обыски. Принимаются меры реагирования", - сказал Старовойт, отвечая на вопрос о продвижении дела о незаконной передаче более 500 га леса. В следственном управлении СК России по региону комментарий по вопросу обысков предоставить отказались.

Управление Федеральной антимонопольной службы по Курской области обязало администрацию Льгова до конца 2020 года вернуть в казну незаконно переданный участок. По данным ведомства, глава администрации города Владимир Воробьев способствовал ограничению конкуренции и тому, что лесной участок был передан местному предпринимателю в аренду на 49 лет без проведения торгов. По условиям договора, стоимость вырубки 4 тыс. кубометров леса фиксировалась на уровне 374 тыс. рублей при начальной цене в случае проведения аукциона порядка 1 млн рублей.