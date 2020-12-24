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В московском офисе "Покровского рудника" проходят обыски

Глава Petropavlovsk Денис Александров вызван в офис компании

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Обыски проходят в московском офисе "Покровского рудника" (дочернее предприятие Petropavlovsk), глава Petropavlovsk Денис Александров вызван в офис как представитель акционера, заявил он ТАСС.

"Могу сказать, что власти нас пригласили присоединиться в качестве представителей акционера. Это правда, и стало для нас неожиданностью. Мне пришлось отменить все свои встречи и пойти в офис "Покровского рудника", - сказал он.

В пресс-службе Petropavlovsk также сообщили ТАСС, что обыски, вероятно, "касаются людей, которые на данный момент не занимают никаких должностей в группе компаний".

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