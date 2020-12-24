{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Открытое горение здания санатория в Ленобласти ликвидировано

В результате инцидента никто не пострадал

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Спасатели ликвидировали открытое горение в двухэтажном здании пульмонологического санатория в Волховском районе Ленинградской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Пожарно-спасательные подразделения Ленинградской области ликвидировали открытое горение в Волховском районе", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в здании детского пульмонологического санатория "Колчаново" Минздрава России. Возгорание локализовано на площади 750 кв. м. Изначальная площадь пожара составляла 400 кв. метров. К тушению привлечены 34 человека и 11 единиц техники.

Дети при пожаре не пострадали, они находились в другом корпусе, их эвакуация не потребовалась. Однако из горящего здания эвакуированы 16 человек персонала.

Как сообщили ТАСС в региональных следственном управлении СК РФ и прокуратуре, ведомства проводят проверки обстоятельств пожара. Кроме того, здание, пострадавшее от пожара, является объектом культурного наследия регионального значения. Глава администрации Волховского района Алексей Брицун рассказал ТАСС, что вопрос о его реставрации будет решаться на федеральном уровне.

По данным сайта санатория, корпус размещен в бывшей усадьбе помещиков Пименовых-Шараповых. Санаторий включает в себя детское отделение (пациенты от 6 до 18 лет) и отделение для детей с родителями (возраст от 4 до 15 лет). В период Великой Отечественной войны в усадьбе действовал госпиталь. Здесь выступала Клавдия Шульженко с одной из фронтовых концертных бригад.

Теги
РоссияЛенинградская область
В суд поступило дело эксперта валютно-финансового департамента МИД о хищении $1 млн
Первое заседание по данному делу запланировано на 30 декабря
Читать полностью