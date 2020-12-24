Открытое горение здания санатория в Ленобласти ликвидировано

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Спасатели ликвидировали открытое горение в двухэтажном здании пульмонологического санатория в Волховском районе Ленинградской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Пожарно-спасательные подразделения Ленинградской области ликвидировали открытое горение в Волховском районе", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в здании детского пульмонологического санатория "Колчаново" Минздрава России. Возгорание локализовано на площади 750 кв. м. Изначальная площадь пожара составляла 400 кв. метров. К тушению привлечены 34 человека и 11 единиц техники.

Дети при пожаре не пострадали, они находились в другом корпусе, их эвакуация не потребовалась. Однако из горящего здания эвакуированы 16 человек персонала.

Как сообщили ТАСС в региональных следственном управлении СК РФ и прокуратуре, ведомства проводят проверки обстоятельств пожара. Кроме того, здание, пострадавшее от пожара, является объектом культурного наследия регионального значения. Глава администрации Волховского района Алексей Брицун рассказал ТАСС, что вопрос о его реставрации будет решаться на федеральном уровне.

По данным сайта санатория, корпус размещен в бывшей усадьбе помещиков Пименовых-Шараповых. Санаторий включает в себя детское отделение (пациенты от 6 до 18 лет) и отделение для детей с родителями (возраст от 4 до 15 лет). В период Великой Отечественной войны в усадьбе действовал госпиталь. Здесь выступала Клавдия Шульженко с одной из фронтовых концертных бригад.