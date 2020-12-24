Испания приняла решения об экстрадиции сына экс-главы Клинского района Подмосковья

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Сын бывшего главы района Подмосковья Александра Постриганя, осужденного за коррупцию, пытался покончить собой в аэропорту Барселоны при экстрадиции по запросу российских властей. Как уточнил ТАСС источник, знакомый с материалами дела, Валерий Постригань находится в Испании и ожидает экстрадиции в РФ.

"Валерий Постригань был задержан на территории Королевства Испании по запросу российских властей в прошлом году. 12 ноября он был доставлен правоохранительными органами Испании в международный аэропорт Барселоны, однако экстрадиция не состоялась в связи с тем, что он пытался покончить собой, - рассказал собеседник агентства. - В данный момент он ожидает экстрадиции под домашним арестом в Испании, которая может состояться уже в следующем году".