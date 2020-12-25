Вблизи базы морской пехоты в Калифорнии произошел пожар

ТАСС, 25 декабря. Около 7 тыс. человек были эвакуированы в четверг из-за лесного пожара, вспыхнувшего рядом с базой морской пехоты США Кэмп-Пендлтон (штат Калифорния). Об этом сообщило агентство Associated Press.

По его информации, приказ об эвакуации был отдан в отношении части сотрудников военной базы и жителей близлежащего населенного пункта Фоллбрук. Местные коммунальные службы также приняли решение об отключении электричества в районе пожара.

Площадь возгорания составила порядка 13 кв. км, после чего пожарным удалось остановить распространение огня.