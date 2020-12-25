В Хабаровском крае проходят обыски у экс-супруги Фургала

ХАБАРОВСК, 25 декабря. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов в Хабаровском крае проводят обыски у бывшей супруги арестованного экс-главы региона Сергея Фургала в рамках дела о попытке хищения средств завода "Амурсталь". Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах края.

"Проходят обыски у Стародубовой в рамках дела по "Амурстали" по незаконному получению кредитов", - сказал собеседник агентства.

Лариса Стародубова является владельцем долей ООО "Торэкс". В окружении семьи экс-губернатора ТАСС подтвердили следственные действия по месту проживания Стародубовой и уточнили, что это уже третий обыск за прошедшие полгода.

Ранее в рамках этого дела была задержана бывший главный бухгалтер ООО "Торэкс" Галина Алейникова. Ее заключили под стражу. По данным следствия, Алейникова с соучастниками готовилась к хищению более 305 млн рублей у ООО "Торэкс-Хабаровск" (владеет активами единственного на Дальнем Востоке металлургического завода "Амурсталь" в Комсомольске-на-Амуре) с помощью искусственного создания несуществующей кредиторской задолженности, она планировала обратиться в Арбитражный суд Хабаровского края с исковым заявлением о взыскании, предоставив фиктивные документы. Преступление было пресечено правоохранительными органами. Были задержаны также пять соучастников Алейниковой.

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