Семья осужденного за коррупцию Постриганя находится в розыске по новому делу об ОПС

"Заочно арестованы и в международном розыске в рамках нового уголовного дела в отношении Александра Постриганя о создании им организованного преступного сообщества находятся супруга экс-чиновника Елена Постригань, экс-руководитель регистрационной палаты Клинского района, ее сестра Ирина Ермошкина, которая была ее заместителем, племянник Вадим Ермошкин, зять Валерий Аракелов, а также сын осужденного Валерий, который ожидает экстрадиции из Испании в Россию", - сказал собеседник агентства.

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Близкие родственники бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя, осужденного за коррупцию, объявлены в международный розыск и арестованы заочно. Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, все они являются фигурантами уголовного дела в отношении экс-чиновника о создании им ОПС.

По его словам, в зависимости от роли и участия каждого фигуранты дела обвиняются в присвоении и растрате, легализации денежных средств, полученных преступным путем, мошенничестве в особо крупном размере, а также участии в организованном преступном сообществе. В рамках уголовного дела у Аракелова арестовано имущество на сумму почти 500 млн рублей. Общий ущерб, нанесенный государству семьей экс-чиновника, составляет около 10 млрд рублей.

Кроме того, как установило следствие, Постригань оформил на свою сожительницу Наталию Палий большую часть недвижимости как в России (конфисковано имущество на сумму более 300 млн рублей), так и за рубежом, где она скрывается от следствия. "Отель в Словении, отель в Сочи и отель в Карловых Варах принадлежат экс-чиновнику в настоящее время на правах собственности", - резюмировал источник.

Официальными комментариями правоохранительных органов ТАСС пока не располагает.



Суд по делу Александра Постриганя

Клинский городской суд Московской области в четверг приговорил Александра Постриганя к 15 годам колонии, признав его виновным в получении крупной взятки и двух эпизодах превышения должностных полномочий. Также суд назначил экс-чиновнику штраф в размере 116 млн рублей и лишил его права занимать руководящие должности сроком на три года.

Как установил суд, с 2012 года по 2013 год Постригань, зная о выполнении работ на объектах капстроительства не в полном объеме и допущенном несоответствии построенных объектов проектной документации, выдал разрешения на ввод в эксплуатацию шести многоквартирных домов в Клинском районе. Также с 2010 года по 2011 год от одного из застройщиков, строивших 12 многоквартирных домов, он получил в качестве взятки строительные материалы, кроме того, ему были оказаны услуги имущественного характера на общую сумму не менее 20 млн рублей.

Помимо этого, Постригань подписал разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию возведенного с нарушением проектной документации многоквартирного жилого дома на Волоколамском шоссе города Клина. Общая сумма ущерба, причиненного указанными преступлениями, превысила 38 млн рублей.

Александр Постригань был главой Клинского района почти 20 лет - с 1992 по 2014 годы. В июне 2018 года он был задержан правоохранителями в столичном аэропорту Шереметьево.