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Обновлено 

Четыре человека погибли в ДТП с участием пассажирского автобуса под Рязанью

Еще четверо пострадали

ТАСС, 25 декабря. Четыре человека погибли, еще четверо пострадали в ДТП с участием пассажирского автобуса в Рязанском районе Рязанской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по региону.

"На 247-м км трассы Р-22 опрокинулся автобус. По предварительным данным, четыре человека погибли, включая одного водителя, четыре человека пострадали, им оказывается медицинская помощь. Среди пострадавших один ребенок", - сказали в полиции.

По данным регионального ГУ МЧС, автобус ехал из Москвы в Волгоград.

В управлении МВД сообщили, что в автобусе находились 26 человек. На месте работают сотрудники полиции и других экстренных служб, движение по одной полосе трассы приостановлено.

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РоссияРязанская область
Число пострадавших при аварии с рейсовым автобусом в Рязанской области выросло до 12
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