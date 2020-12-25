В МВД назвали предварительную причину ДТП с автобусом в Рязанской области

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Причиной ДТП в Рязанской области, где опрокинулся автобус и погибли три человека, по предварительным данным, стало то, что водитель не справился с управлением. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

"32-летний житель Волгоградской области, управляя рейсовым автобусом, по предварительной информации, не справился с управлением, вследствие чего совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием", - сказали в пресс-службе.

В полиции уточнили, что авария произошла приблизительно в 03:00 мск на 247-м км автодороги Р-22 "Каспий" в Скопинском районе Рязанской области.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального следственного управления Следственного комитета (СК) России, по факту ДТП проводится проверка. "Следователь СК РФ работает на месте происшествия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, подробности уточняются", - сказал собеседник агентства.

Температура воздуха в Скопинском районе минус 3 градуса. В центре оперативного управления Упрдора "Москва - Волгоград" уточнили, что осадков не было, дорожное покрытие "сухое и чистое", но участок дороги, где произошло ДТП, не освещен. "Дорожные условия, сопутствующие ДТП, не усматриваются", - сказал собеседник агентства.

В новость внесены изменения (06:23 мск) - добавлены подробности в последнем абзаце.