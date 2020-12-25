Во ФСИН не подтвердили информацию о применении пыток к осужденному в СИЗО в Иркутске

ИРКУТСК, 25 декабря. /ТАСС/. ГУФСИН России по Иркутской области не подтвердил опубликованную на портале Gulagu.net информацию о применении пыток к осужденному в СИЗО-1 Иркутска. Ведомство заявило о конфликте между двумя осужденными, в результате которого один из них получил телесные повреждения.

В четверг портал Gulagu.net сообщил о применении пыток к одному из осужденных, отбывающему наказание в исправительной колонии №6 в Иркутской области. Согласно этой информации, заключенного пытали в СИЗО-1 Иркутска, куда его этапировали из колонии. Со ссылкой на портал информацию опубликовали региональные и федеральные СМИ.

"В ряде СМИ опубликована информация об избиении осужденного, отбывающего наказание в учреждении ГУФСИН России по Иркутской области. Сообщаем, что указанный в публикациях осужденный содержался в СИЗО-1 г. Иркутска. В результате конфликтной ситуации, возникшей между осужденными в камере, осужденный О. получил телесные повреждения. Пострадавший был экстренно доставлен сотрудниками учреждения в больницу при ИК-6 (г. Иркутск)", - говорится в сообщении ГУФСИН по Иркутской области.

По данным ведомства, по факту нанесения телесных повреждений осужденному была инициирована проверка. Материалы направлены в следственное управление Следственного комитета по Иркутской области. Возбуждено уголовное дело, ведутся следственные действия.