Четыре человека погибли при пожаре в частном доме в Тобольске

ТАСС, 25 декабря. Четыре человека погибли при пожаре в частном жилом доме в городе Тобольске Тюменской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России в пятницу.

"25 декабря 2020 года ночью после тушения пожара в частном доме по улице Новой города Тобольска были обнаружены тела мужчины, женщины и двух малолетних детей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что по данному факту следственными органами СК России по Тюменской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум лицам").

"Следователями и криминалистами в настоящий момент проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, проводятся другие следственные действия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего. В ходе расследования будут изучены условия жизни и воспитания погибших детей", - добавили в ведомстве.

В пресс-службе прокуратуры Тюменской области уточнили, что при пожаре погибли мальчики 2015 и 2017 годов рождения и их родители, третий ребенок, девочка 2009 года рождения, была в этот момент у бабушки. Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял расследование дела на контроль и поручил Тобольской межрайонной прокуратуре провести проверку законодательства о противопожарной безопасности, профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

В новость внесены изменения (08:05 мск) - добавлены подробности в пятом абзаце.