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Водитель опрокинувшегося под Рязанью автобуса мог уснуть за рулем

Как сообщил вице-губернатор Игорь Греков, аварии могли способствовать снежные переметы на трассе
© Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации

ТАСС, 25 декабря. Водитель пассажирского автобуса, который опрокинулся под Рязанью, предварительно, уснул за рулем. Окончательную причину установит следствие, сообщил ТАСС вице-губернатор Игорь Греков.

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"Рассматривается несколько версий, причину установит следствие. Но, по предварительной версии, водитель автобуса уснул за рулем. Дорога на месте ДТП была обработана, но из-за сильного ветра на трассе имеются снежные переметы, что также могло способствовать возникновению аварии", - сказал собеседник агентства.

ДТП произошло 25 декабря примерно в 03:05 мск на 247-м километре трассы Р-22 в Скопинском районе Рязанской области. По последним данным, четыре человека погибли, 12 пострадали, из них 11 госпитализированы. Прокуратура контролирует проверку причин и обстоятельств ДТП.

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