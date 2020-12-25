На бойца Исмаилова составили протокол за мелкое хулиганство после драки на турнире

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Полицейские составили административный протокол за мелкое хулиганство после массовой драки на турнире Fight Nights Global в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Боец Исмаилов отпущен из полиции, на него составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП ("Мелкое хулиганство")", - сказал собеседник агентства.

По его словам, Исмаилову грозит штраф либо арест до 15 суток, решение о наказании будет рассматривать суд.

Ранее сообщалось, что во время турнира Fight Nights Global: Winter Cup произошла массовая драка с участием бойцов смешанного стиля Магомеда Исмаилова и Владимира Минеева. Массовая драка произошла в октагоне, дерущихся разняла полиция.