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На бойца Исмаилова составили протокол за мелкое хулиганство после драки на турнире

Ему грозит наказание в виде штрафа или ареста на 15 суток
Магомед Исмаилов Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Магомед Исмаилов
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Полицейские составили административный протокол за мелкое хулиганство после массовой драки на турнире Fight Nights Global в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Боец Исмаилов отпущен из полиции, на него составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП ("Мелкое хулиганство")", - сказал собеседник агентства.

По его словам, Исмаилову грозит штраф либо арест до 15 суток, решение о наказании будет рассматривать суд.

Ранее сообщалось, что во время турнира Fight Nights Global: Winter Cup произошла массовая драка с участием бойцов смешанного стиля Магомеда Исмаилова и Владимира Минеева. Массовая драка произошла в октагоне, дерущихся разняла полиция.

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