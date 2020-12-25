В Москве возбудили дело на мужчину, утверждавшего, что в его сумке находится взрывчатка

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Полицейские возбудили дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма в отношении мужчины, задержанного в центре Москвы с пакетом и утверждавшего, что у него там бомба. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Накануне в полицию с Поварской улицы был доставлен мужчина, который сообщил, что у него есть бомба, при осмотре никаких взрывных устройств и взрывчатых веществ обнаружено не было.

"Мужчина высказывал требование предоставить ему общение с иностранными журналистами, угрожая в противном случае взорвать бомбу. Никакой взрывчатки при нем обнаружено не было. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма")", - сказал собеседник агентства.