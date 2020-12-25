В Уганде 30 человек утонули при опрокидывании лодки на озере Альберт

ПРЕТОРИЯ, 25 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере 30 человек утонули в Уганде на озере Альберт при опрокидывании лодки. Об этом сообщила в пятницу южноафриканская радиостанция SABC.

"Инцидент произошел поздним вечером 22 декабря, когда рыбаки готовились выйти на берег с уловом, - заявил сотрудник службы причала в поселке Рунга Ашраф Оромо. - В лодке находились 47 человек, перевозилась рыба, предназначенная для продажи на рынке. При подходе к причалу лодка перевернулась". По его словам, погибли 30 человек, спасти удалось 12, остальные числятся пропавшими без вести.

Озеро Альберт является седьмым по величине в Африке и входит в водную систему верховья Нила. Оно расположено на границе Уганды и Демократической Республики Конго. Длина озера составляет 160 км, ширина - 30 км. Максимальная глубина - 51 м. На озере Альберт часто происходят различные инциденты с лодками и судами, так как оно интенсивно используется как для транспортировки людей и грузов, так и для рыбной ловли. В минувшем мае восемь футбольных болельщиков утонули в нем при опрокидывании лодки, а в декабре 2016 года утонули 30 игроков двух местных футбольных команд.