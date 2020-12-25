В Тамбове задержали подростка, готовившего теракт

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. ФСБ России предотвратила в Тамбове террористический акт, задержав готовившего его подростка. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности предотвращен террористический акт в Тамбове. В результате проведенных мероприятий задержан причастный к подготовке данного преступления гражданин России 2003 года рождения", - сообщили в ФСБ. Молодой человек арендовал квартиру, где сотрудники ФСБ изъяли взрывчатые вещества, компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, средства связи, содержащие интернет-инструкции по его сборке и применению. В отношении подростка следственное управление СК России по Тамбовской области возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

В свою очередь в пресс-службе СК сообщили журналистам, что задержанный - 17-летний учащийся колледжа. "По версии следствия, подозреваемый, являясь сторонником деструктивных субкультур, готовился к совершению террористического акта в одном из зданий Тамбова. В качестве орудия преступления он планировал использовать самодельное взрывное устройство, способ изготовления которого получил в сети Интернет", - сообщили в СК.