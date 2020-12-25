В Ленобласти полностью ликвидировали пожар в здании санатория

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Спасатели полностью ликвидировали пожар в двухэтажном здании пульмонологического санатория в Волховском районе Ленинградской области. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В 07:20 25 декабря пожар был ликвидирован", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в здании детского пульмонологического санатория "Колчаново" Минздрава России. Возгорание было локализовано на площади 750 кв. м, изначальная площадь пожара составляла 400 кв. м. К тушению привлекались 34 человека и 11 единиц техники. В четверг вечером в пресс-службе ГУ МЧС по региону журналистам сообщили о ликвидации открытого горения.

Дети при пожаре не пострадали, они находились в другом корпусе, их эвакуация не потребовалась. Из горящего здания были эвакуированы 16 человек персонала.

Как сообщили ТАСС в региональном следственном управлении СК РФ и прокуратуре области, ведомства проводят проверки обстоятельств пожара. Здание, пострадавшее от пожара, является объектом культурного наследия регионального значения. Глава администрации Волховского района Алексей Брицун рассказал ТАСС, что вопрос о его реставрации будет решаться на федеральном уровне.

По данным сайта санатория, он размещен в бывшей усадьбе помещиков Пименовых-Шараповых. Санаторий включает в себя детское отделение и отделение для детей с родителями. В период Великой Отечественной войны в усадьбе действовал госпиталь, в нем выступала Клавдия Шульженко с одной из фронтовых концертных бригад.