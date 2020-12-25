Прокурор просит приговорить футболиста Широкова к 1 году и 10 месяцам ограничения свободы

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Прокурор просит приговорить экс-футболиста сборной России Романа Широкова к 1 году и 10 месяцам ограничения свободы за избиение арбитра Никиты Данченкова. Об этом ТАСС сообщил один из адвокатов потерпевшего Александр Островский.

"Прокурор просит ограничение свободы на 1 год и 10 месяцев, гражданский иск удовлетворен частично - 150 тыс. рублей", - сообщил Островский.

Другой адвокат потерпевшего Александр Добровинский сообщил ТАСС, что уверен, что суд вынесет справедливое решение по этому делу. Добровинский в прениях отметил, что вина Широкова в избиении из хулиганских побуждений полностью доказана показаниями свидетелей, согласно которым футболист часто грубо и нецензурно выражался в адрес судейского сообщества, а также Данченкова после избиения.

В свою очередь Широков представил в суде положительную характеристику из оказывающей в том числе юридические услуги группы компаний "Логос", где он работает замгендиректора с 21 октября, а его зарплата составляет 50 тыс. рублей. В этой же компании работает адвокат Широкова Вадим Лялин. Ранее потерпевший заявил к Широкову иск на 500 тыс. рублей.

Ранее судья отказался вернуть в прокуратуру уголовное дело экс-футболиста сборной России Романа Широкова по ходатайству потерпевшего Никиты Данченкова, сообщил Островский.

"Отказ в возврате прокурору", - сказал он.

В ходатайстве (документ имеется в распоряжении ТАСС) Данченков отмечает, что не согласен с квалификацией обвинения футболисту и уже подавал жалобы в прокуратуру и СК о переквалификации дела на покушение на убийство, однако по ним не дали ответа. Ранее в суде арбитр заявил к Широкову гражданский иск о возмещении вреда на 500 тыс. рублей, в котором он отмечал, что считает футболиста виновным в причинении ему легкого вреда здоровью.

Инцидент произошел 10 августа на стадионе академии "Спартака" в любительском матче с участием команды телеканала "Матч ТВ". Широков обвиняется по п. "а" ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений), он признал вину. Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание до двух лет лишения свободы.