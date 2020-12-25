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Четырех хабаровских полицейских подозревают в избиении задержанного до смерти

В связи с инцидентом проводится служебная проверка

ХАБАРОВСК, 25 декабря. /ТАСС/. Руководство УМВД России по Хабаровскому краю начало служебную проверку о причастности полицейских к убийству задержанного. Об этом сообщается на сайте УМВД.

"Предварительно установлено, что в период с 26 по 27 февраля этого года четверо сотрудников уголовного розыска, задержав подозреваемого в убийстве женщины, причинили злоумышленнику телесные повреждения, в дальнейшем повлекшие его смерть", - говорится в сообщении.

Врио начальника УМВД России по Хабаровскому краю назначил служебную проверку в отношении совершивших преступление полицейских. "По результатам проверки сотрудники будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке. К дисциплинарной ответственности будут привлечены их руководители", - говорится в сообщении. 

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