МВД требует арестовать основателя и экс-главу компании Petropavlovsk

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Следователи МВД требуют ареста основателя и бывшего генерального директора компании Petropavlovsk Павла Масловского по делу о крупной растрате. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Тверского суда Москвы, куда поступило ходатайство об избрании меры пресечения бизнесмену.

"В суд поступило ходатайство следствия об избрании Масловскому меры пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца. Он обвиняется по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере)", - сказала пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.

Ранее действующий глава Petropavlovsk Денис Александров заявил ТАСС, что в московском офисе "Покровского рудника" (дочернее предприятие Petropavlovsk) проходят обыски. В пресс-службе Petropavlovsk также сообщили ТАСС, что обыски, вероятно, "касаются людей, которые на данный момент не занимают никаких должностей в группе компаний".

Перед этим РБК со ссылкой на источники сообщил, что обыски в московском офисе "Покровского рудника" проходят по уголовному делу против основателя и бывшего главы Petropavlovsk Павла Масловского. По данным издания, его обвиняют в хищении средств рудника в составе организованной группы для личного обогащения путем производства сделки купли-продажи недвижимого имущества по завышенной стоимости.

Petropavlovsk - одна из крупнейших золотодобывающих компаний в России, основные активы компании сосредоточены в Амурской области. Основной акционер золотодобытчика - компания "Южуралзолото" Константина Струкова и его семьи, владеющая 24,39% акций. Структуры Prosperity контролируют около 20% акций компаний.