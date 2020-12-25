{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Летевший в Москву пассажирский самолет из-за непогоды сел в Нижнем Новгороде

Рейс вылетел из Читы

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Пассажирский самолет, летевший из Читы в аэропорт Домодедово, из-за непогоды совершил посадку в Нижнем Новгороде. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник.

"Пассажирский самолет Чита - Москва, который должен был сесть в Домодедово, совершил посадку в Нижнем Новгороде по причине метели в Московском регионе", - сказал собеседник агентства.

Посадка прошла в штатном режиме, решается вопрос об отправке пассажиров в Москву. Это второй за день самолет, который вместо Москвы приземлился в Нижнем Новгороде, добавил источник.

Теги
РоссияНижегородская область
Суд приговорил экс-главу Серпуховского района Подмосковья Шестуна к 15 годам колонии
Защита будет обжаловать обвинительный приговор
Читать полностью