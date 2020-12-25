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Пассажирский самолет из Нерюнгри выкатился за ВПП во Внуково

Пострадавших нет, указал источник ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Пассажирский самолет рейсом Нерюнгри - Москва выкатился при посадке за пределы взлетно-посадочной полосы во Внуково, сообщил ТАСС в пятницу источник в экстренных службах.

"Пассажирский самолет Нерюнгри - Москва выкатился за ВПП во Внуково, с", - сказал собеседник агентства.

Как сообщил ТАСС источник в авиаотрасли, самолет выкатился примерно на 20 м. "Экипаж семь [человек], пассажиров 109 человек. Пассажиры высажены штатно. Аэропорт не закрывался. Эксплуатант - АО "Авиакомпания "Якутия", - сказал он.

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