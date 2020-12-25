Два самолета до Москвы изменили место посадки из-за метели

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Два пассажирских самолета до Москвы изменили место посадки из-за метели. Их направили в другие аэропорты столицы.

Летевший из Калининграда во Внуково пассажирский самолет сел в Шереметьево. "Пассажирский Boeing-737 Калининград - Москва вместо посадки во Внуково сел в Шереметьево из-за метели. Посадка прошла штатно", - сказал ТАСС в пятницу источник в авиационных кругах.

Самолет Boeing-737 рейса Минеральные Воды - Москва, который должен был также приземлиться во Внуково, сел в другом столичном аэропорту. "Пассажирский Boeing-737 Минеральные Воды - Москва должен был совершить посадку в аэропорту Внуково, но экипаж принял решение садиться в Домодедово", - сказал собеседник агентства.

Ранее в пятницу самолет из Нерюнгри выкатился за пределы ВПП. На его борту находились семь членов экипажа и 109 пассажиров. Пострадавших нет.