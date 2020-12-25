На территории мусороперерабатывающего завода в Новой Москве произошел пожар

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Одноэтажное здание горит на территории мусороперерабатывающего завода в Новой Москве, площадь пожара составляет 50 кв. м. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в экстренных службах.

"Пожар начался в поселении Новофедоровское, деревня Кузнецово, в одноэтажном здании на территории мусороперерабатывающего завода. Площадь - 50 кв. м. Произошло обрушение", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, пожарные прибыли на место, проводят тушение. Причины возгорания уточняются.

В пресс-службе столичного ГУ МЧС подтвердили факт пожара. "Горит здание деревянное, одноэтажное, неэксплуатируемое", -уточнили в главке.