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На территории мусороперерабатывающего завода в Новой Москве произошел пожар

Его площадь 50 кв. м

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Одноэтажное здание горит на территории мусороперерабатывающего завода в Новой Москве, площадь пожара составляет 50 кв. м. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в экстренных службах.

"Пожар начался в поселении Новофедоровское, деревня Кузнецово, в одноэтажном здании на территории мусороперерабатывающего завода. Площадь - 50 кв. м. Произошло обрушение", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, пожарные прибыли на место, проводят тушение. Причины возгорания уточняются.

В пресс-службе столичного ГУ МЧС подтвердили факт пожара. "Горит здание деревянное, одноэтажное, неэксплуатируемое", -уточнили в главке.

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