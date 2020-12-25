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Глава Федерации универсального боя Севастополя стал фигурантом дела об убийстве жены

Информация о пропаже женщины поступила 21 декабря, позднее было обнаружено ее тело с признаками насильственной смерти

СЕВАСТОПОЛЬ, 25 декабря. /ТАСС/. Президент спортивной Федерации универсального боя Севастополя стал фигурантом уголовного дела об убийстве жены, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах в пятницу.

Ранее в Главном следственном управлении СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю журналистам сообщили, что информация об исчезновении 33-летней женщины в Севастополе поступила 21 декабря, несколько дней ее искали сотрудники правоохранительных органов и волонтеры. В ходе следствия сотрудниками СК получены сведения о причастности к убийству женщины ее мужа, а позднее обнаружено тело с признаками криминальной смерти.

"Фигурант дела - Виктор Футурнюк, он возглавляет спортивную Федерацию универсального боя города Севастополя", - сказал источник.

В пресс-службе севастопольского суда ТАСС сообщили, что ходатайство об избрании меры пресечения для человека с таким именем действительно поступало. Уголовное дело возбуждено по статье 105 УК РФ "Убийство". Однако решение о мере пресечения пока не принято.

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