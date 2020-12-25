Суд приговорил футболиста Широкова к 100 часам обязательных работ за избиение арбитра

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Мировой суд Сокольнического района Москвы приговорил экс-футболиста сборной России Романа Широкова к 100 часам обязательных работ за избиение арбитра Никиты Данченкова.

"Назначить ему наказание в виде обязательных работ на срок 100 часов", - огласил решение судья в прямом эфире трансляции Мосгорсуда.

Также суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевшего в размере 100 тыс. рублей (вместо заявленных потерпевшим 500 тыс. рублей). После вступления приговора в силу мера в виде обязательства о явке будет отменена.

Прокурор просил приговорить футболиста к 1 году и 10 месяцам ограничения свободы.

В любительском матче 10 августа Широков избил арбитра после того, как тот показал ему красную карточку из-за оскорблений со стороны футболиста. Широков обвинялся по п. "а" ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений), он признал вину.