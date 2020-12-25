Защита футболиста Широкова считает приговор успехом и не будет его обжаловать

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Защита бывшего футболиста сборной России Романа Широкова, осужденного на 100 часов обязательных работ за избиение арбитра Никиты Данченкова, считает его приговор успехом и не будет его обжаловать. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Вадим Лялин.

"Мы - нет. Мы считаем, что мы порвали команду [представителя потерпевшего арбитра Александра] Добровинского по всем позициям. 100 часов обязательных работ и 100 тыс. рублей по гражданскому иску они будут по-честному получать максимально долго", - сказал Лялин, отвечая на вопрос агентства, доволен ли Широков приговором и будет ли обжаловать его.

Один из адвокатов потерпевшего, Александр Островский, сообщил ТАСС, что считает приговор чрезмерно мягким и будет его обжаловать.

В пятницу мировой суд Сокольнического района Москвы приговорил Широкова к 100 часам обязательных работ. Также суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевшего в размере 100 тыс. рублей (вместо заявленных потерпевшим 500 тыс. рублей). Прокурор просил приговорить футболиста к 1 году и 10 месяцам ограничения свободы, а также требовал запрета обвиняемому выходить из дома с 22:00 до 06:00, обязать его два раза в неделю отмечаться в полиции, не участвовать ни в каких мероприятиях (тем самым запрещался спорт и посещение стадионов), не менять адрес регистрации.

Инцидент произошел 10 августа на стадионе академии "Спартака" в любительском матче с участием команды телеканала "Матч ТВ". Широков обвинялся по п. а ч. 2 ст. 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений"), он признал вину. В суде арбитр заявил к футболисту гражданский иск о возмещении вреда на 500 тыс. рублей.