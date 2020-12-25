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Дело историка Олега Соколова
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Суд приговорил историка Соколова к 12,5 года колонии

Он признан виновным в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко и незаконном хранении оружия
Олег Соколов Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Олег Соколов
© Петр Ковалев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге приговорил историка Олега Соколова к 12,5 года лишения свободы за убийство аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко и незаконное хранение оружия, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

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"По совокупности совершенных преступлений - к 12 годам и шести месяцам с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - сказала судья Октябрьского районного суда Петербурга Юлия Максименко.

Защита историка не согласна с приговором. 

"С приговором в части назначенного наказания мы не согласны, однако вопрос об обжаловании будет решен после получения копии приговора", - сказал адвокат Сергей Лукьянов.

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РоссияСанкт-ПетербургДело историка Олега Соколова
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