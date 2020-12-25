ФБК отказали в исключении из реестра НКО-иноагентов

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Фонду борьбы с коррупцией (ФБК) отказано в исключении из реестра некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Об этом в пятницу сообщается на сайте Минюста.

"Кроме того, некоммерческой организации "Фонд борьбы с коррупцией" и Челябинскому региональному диабетическому общественному движению "Вместе" отказано в исключении из реестра некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента", - говорится в сообщении.

ФБК был внесен в реестр НКО-иноагентов 9 октября 2019 года. По данным Минюста, фонд занимается политической деятельностью и получает иностранное финансирование. В конце июля 2020 года основатель ФБК Алексей Навальный объявил о том, что фонд сменит юридическое лицо и продолжит работу. По словам Навального, ликвидация фонда связана с невозможностью выплатить взысканные с ФБК по суду 29 млн рублей.

Кроме того, в реестр НКО-иноагентов включены также программно-целевой благотворительный фонд "Свеча", красноярская региональная общественная организация "Мы против СПИДа" и некоммерческая организация "Фонд защиты прав граждан".