Семья убитой историком Соколовым аспирантки не будет обжаловать его приговор

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Семья убитой аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко не будет обжаловать приговор историку Олегу Соколову, которому в пятницу суд назначил наказание в виде 12,5 года лишения свободы. Об этом сообщила журналистам представитель потерпевшей стороны Александра Бакшеева.

"Семья считает, что дочь им ничто не вернет, но обжаловать приговор не будет", - сказала адвокат.

14 декабря суд завершил судебное следствие и начал прения сторон, в ходе которых прокурор попросила приговорить 64-летнего Соколова к 15 годам лишения свободы по совокупности за два преступления - незаконное хранение оружия и убийство. Адвокаты Соколова просили суд назначить историку не более 8 лет лишения свободы. Сам Соколов заявлял, что "хочет быть наказан" за случившееся.

Бывшему сотруднику Санкт-Петербургского государственного университета Соколову, который известен как специалист по исторической реконструкции времен наполеоновских войн, автор научных трудов и обладатель французского ордена Почетного легиона, было предъявлено обвинение в убийстве и незаконном хранении оружия (ч. 1 ст. 105, ч. 1 ст. 222 УК РФ). В ноябре прошлого года в Петербурге Соколова извлекли из реки Мойки с рюкзаком, в котором находились человеческие останки. Позднее оружие и фрагменты тела человека нашли в его квартире. Как установили в ходе расследования сотрудники Главного следственного управления СК РФ, жертвой стала аспирантка СПбГУ Анастасия Ещенко, с которой Соколов состоял в личных отношениях. Следователи выяснили, что Соколов выстрелил в Ещенко из обреза в ходе бытового конфликта на почве ревности, а затем сдавил ей руками шею, в результате чего она умерла. Затем расчленил ее тело и выбросил останки в реку, чтобы скрыть следы преступления.

Следователи для выяснения всех обстоятельств преступления провели ряд экспертиз. Их заключения позволили восстановить картину произошедшего, подтвердив версию следствия о совершении Соколовым умышленного особо тяжкого преступления.