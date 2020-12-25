Суд заочно арестовал сирийца за похищение девочки из России и переправку ее в Алеппо

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Савеловский суд Москвы заочно арестовал гражданина Сирии Абдуллу Джаллула за похищение 12-и летней российской девочки и незаконную отправку ее на сирийскую территорию. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд решил избрать Джаллулу А. Р., обвиняемому по ч. 2 ст. 126 (похищение заведомо несовершеннолетнего), меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с момента его задержания или экстрадиции в РФ", - сказали в суде.

Ранее в СМИ появилась информация, что похищенная девочка - сирота, проживавшая в столичном районе Дегунино, которая лишилась обоих родителей в 2006 году. После этого права на ребенка заявил знакомый матери Джаллул. Он оформил отцовство и в 2010 году увез девочку в Сирию, заявив, что она будет воспитываться там. Через какое-то время очевидцы увидели ребенка в Алеппо, где девочка занималась попрошайничеством.

После этого бабушка ребенка обратилась в правоохранительные органы, и было возбуждено дело о похищении человека.