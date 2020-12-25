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В центре Нэшвилла взорвался автомобиль

О пострадавших не сообщается
© AP Photo/Mark Humphrey

ТАСС, 25 декабря. Автомобиль взорвался в центре города Нэшвилл (штат Теннесси) в пятницу утром. Об этом сообщило местное подразделение полиции на своей странице в Twitter.

"Связанный с транспортным средством взрыв произошел сегодня утром в 06:30 [15:30 мск] в центре города. Расследование [инцидента] ведется полицейским подразделением Нэшвилла и федеральными партнерами", - говорится в сообщении.

Пожарная служба города в свою очередь предупредила жителей о необходимости избегать места происшествия. "Окна были выбиты в зоне взрыва <...>. Избегайте этой области", - написали пожарные в Twitter.

Информация о пострадавших и другие подробности пока не приводятся.

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