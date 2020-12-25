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Основателя компании Petropavlovsk Павла Масловского арестовали до 23 февраля

Его обвиняют в растрате около 100 млн рублей
Павел Масловский Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Павел Масловский
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Тверской суд Москвы в пятницу заключил под стражу основателя и бывшего генерального директора компании Petropavlovsk Павла Масловского по делу о растрате около 100 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании Масловскому меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 23 февраля 2021 года, по обвинению по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере)", - сказала пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.

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