Суд в Москве отправил на принудительное лечение фаната Земфиры, повредившего ее автомобиль

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Мировой судебный участок освободил от уголовной ответственности и направил на принудительное лечение мужчину, разбившего летом прошлого года стекла в автомобиле певицы Земфиры Рамазановой на Фрунзенской набережной в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

"Постановлением мирового судьи судебного участка 366 по району Хамовники решен вопрос о применении принудительных мер медицинского характера в отношении Глеба Серебрякова", - сказал собеседник агентства. Решение не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции в установленные законом сроки.

В суде ТАСС отказались комментировать информацию по этому делу, но отметили, что дело рассмотрено.

Инцидент с автомобилем певицы произошел более года назад. При задержании злоумышленник заявил полицейским, что является поклонником артистки и таким образом добивался ее внимания. Ему было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества"), санкция по которой предусматривает наказание до двух лет лишения свободы. В его отношении следствием была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Судебный процесс длился с начала лета этого года, но из-за того, что подсудимый сломал ногу, заседания откладывались. Как установил суд, обвиняемый в силу своего психического расстройства, не осознавая фактический характер и общественную опасность своих действий и не руководя ими, 27 июля 2019 года, находясь на Фрунзенской набережной, подошел к припаркованному во дворе легковому Mercedes певицы, взял с земли камень и разбил им правое стекло автомобиля, ногой нанес удары по правой передней двери и правому переднему крылу машины, оставив вмятины. Таким образом, следует из материалов уголовного дела, Рамазановой был причинен значительный материальный ущерб на общую сумму около 450 тыс. рублей.

Психолого-психиатрическая экспертиза установила, что подсудимый страдает психическим расстройством и в момент совершения инкриминируемого ему деяния не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, а также руководить ими. В этой связи столичная прокуратура сочла, что мужчина нуждается в принудительном лечении в психиатрическом стационаре общего типа, попросив суд применить к нему принудительные меры медицинского характера.