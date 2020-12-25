Полиция Петербурга установила личности мужчин, затушивших Вечный огонь на Марсовом поле

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Полиция установила личности двух мужчин, которые ранее забросали снегом Вечный огонь на Марсовом поле в Санкт-Петербурге. Одного из них доставили в полицию, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"Сотрудники полиции установили личности злоумышленников. Это 24-летний Владислав - уроженец Башкортостана, который доставлен в полицию для допроса в качестве подозреваемого. Его знакомый 23-летний Александр - уроженец Калининградской области, который находится в Казани, обязан явкой. В ближайшее время он прибудет в полицию Петербурга для проведения процессуальных действий", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, мужчины затушили огонь из хулиганства, когда играли в снежки на Марсовом поле.